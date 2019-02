Două străzi din Chișinău au fost iluminate. Costul proiectului este de 1,7 milioane lei

11:40

Candidații blocului ACUM la funcția de deputat în Parlament au semnat astăzi un angajament față de cetățeni prin care se obligă să nu participe la crearea unei coaliții formale sau informale cu Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, Partidul ȘOR, Partidul Nostru și alte formațiuni oligarhice și anti-europene. De asemenea, cei de la blocul ACUM se obligă […] The post Blocul ACUM au semnat un angajament că nu vor face alianță cu PDM, PSRM, Partidul ȘOR și Partidul Nostru// VIDEO appeared first on Moldova.org.