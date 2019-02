Filmare cu camera ascunsa la “Ghetarie”. Carne vanata cu pete, garantata pana in 2020 - VIDEO/FOTO

22:10

Ultima emisiune de dezbateri electorale s-a dat in aceasta seara la PROTV - VIDEO Ultima emisiune de dezbateri electorale s-a dat in aceasta seara la PROTV. In studioul Lorenei Bogza s-au intalnit liderul PL, Dorin Chirtoaca, si Maia Sandu, de la blocul ACUM....