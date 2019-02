Vocile Democrației la Râșcani: „Ne-au adus la sapă de lemn”

13:30

De altfel, Modric declara încă de acum câteva săptămâni că nu are de gând să plece de la Real Madrid. "Mai am un an și jumătate de contract cu Real Madrid. Sunt foarte fericit aici, la fel ca în prima zi. Vreau să duc contractul până la final", a declarat Luka Modric, potrivit El Chiringuito TV. În vară s-a scris despre interesul lui Inter pentru Luka Modric, însă transferul nu s-a mai materializat. O altă echipă care s-a interesat de mijlocașul croat a fost Juventus, dar finalul acestei perioad...