„Fii îngerul unui bătrân!” – eveniment de caritate destinat ajutorării bătrânilor

17:00

Primăria Chișinău informează că de joi, 21 februarie 2019 se prelungește itinerarul rutei municipale de microbuz nr. 103, până în localitatea Dumbrava din componența comunei Trușeni. Măsura este luată pentru a satisface necesitățile de asigurare cu transport public a populației din zonă. Astfel, ruta municipală de microbuz nr. 103 se...