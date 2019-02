Propagandistul pro-rus al OSCE a fost eliminat din funcția de observator la alegerile din R. Moldova

18:20

Alexandru Brînză, candidatul Partidului Liberal în Circumscripția nr. 16 Ungheni, s-a retras din cursa pentru un fotoliu în Parlament, informează expresul.md „..A fost o decizie asumată pe care am luat-o din considerentul că actualul scrutin este unul dintre cele mai murdare de interese obscure. Am făcut-o deoarece nu am avut magazine sociale ca Șor, nu am avut colete cu paste și cartofi, cu șampanie, nu am fost un guraliv care a tot vorbit despre Unire ca acum să uite de acest sfânt ideal..”, s...