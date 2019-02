PROFEȚIE-EXPLOZIV: Orheiul poate deveni Timișoara regimului Plahotniuc

22:00

Ministerul Afacerilor Interne din Federatia Rusa a publicat imagini video in care se spune despre implicarea lui Vlad Plahotniuc si a lui Veaceslav Platon in schema de spalare de bani in Federatia Rusa. Irina Volk, un reprezentant al MAI din Federatia Rusa spune ca Vladimir Plahotniuc si Veaceslav Platon sunt...