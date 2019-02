Parlamentul European precizează care sunt observatorii săi oficiali la alegerile din R.Moldova

20:00

Alegerile parlamentare de duminică vor fi monitorizate de câteva mii de observatori locali și străini. Mulți au monitorizat și mare parte a campanei electorale. Cine sunt acești observatori? Aproximativ 10% din cei peste patru mii de observatori înregistrați să monitorizeze alegerile de duminică sunt străini și reprezintă misiuni diplomatice, autorități electorale de peste hotare, ONG-uri și organizații internaționale guvernamentale. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), Delegația Uniunii Europene în R.Moldova, Institutul Internațional Republican (IRI) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) sunt doar câteva dintre organizațiile care au făcut o tradiție din a monitoriza scrutinele ce au loc în R.Moldova. Într-un recent interviu pentru Radio Europe Liberă, șeful misiunii de observare a alegerilor parlamentare a OSCE, Mátyás Eörsi, a declarat că, în premieră, în acest an statele membre organizației au trimis mai mulți observatori decât s-a cerut, ceea ce demonstrează un angajament uriaș și un interes deosebit.Una dintre cele 57 de instituții internaționale acreditate să monitorizeze scrutinul de duminică este Institutul Internațional Republican (IRI). 14 din cei aproape 50 de observatori internaționali ai IRI sunt în Moldova din decembrie, pentru a avea un tablou cât mai complet nu doar a zilei în care are loc votarea propriu-zisă, dar și a întreg procesului, inclusiv pre-electoral. Directorul Regional pentru Eurasia al IRI, Stephen Nix, care face parte din conducerea misiunii susține că observatorii lor vor vizita secții de votare din toate circumscripțiile, cu excepția celor din regiunea transnistreană, nu doar pentru a observa, dar și pentru a identifica și evalua punctele forte și slabe ale sistemului electoral moldovenesc, inclusiv procesul de votare, număr area voturilor și raportarea acestora.Steven Nix: Institutul Internațional Republican are observatori în toate raioanele R.Moldova pentru a asigura acoperire maximă. Scopul nostru este ca întradevăr să observăm și să înregistrăm tot ce se petrece în ziua alegerilor. Vom trimite rapoartele către oficiul nostru central și luni după amiază vom prezenta public concluziile noastre. Constatările cheie ale observatorilor IRI aflați pe teren vor fi publicate în timp real pe platforma online Moldova Election Snapshot creată special pentru acest scrutin. Asociația Promo-Lex este organizația cu cei mai mulți observatori care vor fi prezenți în absolut toate secțiile de votare din R.Moldova și în o bună parte din cele din diasporă, de unde vor nota nu doar neajunsurile și încălcările, dar și succesele, explică reprezentantul Promo-Lex, Pevel Postică.Pevel Postică: Observatorii nu au sarcina de a monitoriza încălcări. Observatorii Promo-Lex au sarcina de a monitoriza procesul. Ei trebuie să scoată în evidență absolut toate părțile procesului electoral, atât pozitive cât și negative. Noi ne uităm absolut la tot cum derulează și cum este organizat procesul electoral.O bună parte dintre instituțiile acreditate să monitorizeze scrutinul din 24 februarie au venit cu rapoarte pre-electorale și s-au arătat îngrijorate de hărțuirea candidaților electorali, de prezența discursului instigator la ură, utilizarea resurselor administrative, dar și de încercările de cumpărare a alegătorilor.