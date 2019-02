Video: ANDRA a lansat o nouă piesă ”Supereroi“

12:20

Eugen Tomac, deputat în Parlamentul României, președinte al Partidului Mișcarea Populară, cere retragerea României de la Eurovision 2019. Iată ce spune politicianul: „Cer retragerea României de la ediția din acest an a EUROVISION ca urmare a probelor și suspiciunilor rezonabile care conduc la concluzia că desemnarea candidatului României s-a produs... The post Deputatul Eugen Tomac cere retragerea României de la Eurovision 2019 appeared first on Regional.md.