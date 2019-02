Jurnal TV: Veaceslav Platon ar fi fost înjunghiat cu un cuțit noaptea trecută, în Penitenciarul nr. 13

13:40

La 22 februarie 2018, exact acum un an, a fost prezentat noul brand auto CUPRA, ce le aparţine celor de la SEAT, dar şi primul automobil realizat sub acest brand – SUV-ul sport CUPRA Ateca. Acum, cu ocazia aniversării unui an de existenţă pe piaţă, compania prezintă conceptul unei maşini absolut noi, dezvoltată special pentru acest brand – CUPRA Formentor!Prima imagine cu acest automobil v-am arătat-o încă în luna septembrie 2018, fiind dezvăluită în cadrul unei prezentări a grupului VW.