ANALIZĂ// Alegerile din Moldova nu s-au desfășurat pe picior de egalitate

10:45

Astfel, cel puțin 70.000 de euro au intrat în contul fundației „Din suflet”, a Galinei Dodon, soția președintelui Republicii Moldova, relatează Linx. „Din suflet”, pe site-ul prezidențial Potrivit unor documente confidențiale (care au originea în Republica Moldova) consultate de către Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI), pe 16 august 2017, în contul bancar pentru euro (deschis la Victoriabank din Chișinău) al fundației „Din suflet” a intrat suma de 70.000 de euro. Numărul contului fundației, așa cum apare în documentele consultate de către CRJI, este MD76VI022240300000223EUR. Acest număr de cont apare ca atare pe site-ul președinției moldovenești, la categoria „Prima Doamnă”, unde se vorbește de fundația „Din suflet”. De altfel, „Din suflet” are o pagină dedicată pe site-ul actual al președinției moldovene. Fiul procurorului general al Rusiei, oficial în Moldova Conform surselor indicate, suma de 70.000 de euro a provenit dintr-un cont deschis la Absolutbank din Moscova, cont deschis pe numele lui Igor Chaika. La puțină vreme după realizarea acestui transfer bancar, Igor Chaika a fost numit ambasador de afaceri în Moldova și Transnistria de către „Delovaya Rossiya”, organizație a mediului de afaceri rus. Potrivit Infotag, președintele moldovean Igor Dodon este un apropiat al „Delovaya Rossiya”: „In March, with participation of Moldovan President Igor Dodon, „Delovaya Rossiya” head Alexey Rapik, business union Co-Chairman Andrei Nazarov and other representatives of the „Delovaya Rossiya”, a massive business forum took place. Highest-level contacts continued in June within the response mission of Russian entrepreneurs to Moldova, as well as in September – to Transnistria under the chairmanship of Igor Chaika”. Igor Chaika, afaceri cu statul. Artem Chaika, pe lista Magnitsky Igor Chaika este unul din cei doi fii ai procurorului general al Rusiei, Yuri Chaika. Conform unei investigații a Fundației Anti-Corupție (FBK), conduse de opozantul rus Alex Navalnâi, Igor Chaika ar fi câștigat mai multe contracte cu statul cu largul sprijin al influenței tatălui său: „FBK's investigation complements earlier reports by Forbes and Vedomosti, which have published information about Yuri Chaika’s other son, Igor, who is the winner of several state procurement contracts. There is speculation, readers will be unsurprised to learn, that Igor’s good fortune with these contracts is somehow connected to his father”. Aceeași anchetă a FBK pomenește și afacerile gri ale fratelui lui Igor, Artem (Artyom) Chaika. Acesta din urmă, de altfel, se află și pe celebra „„listă Magnitsky”, a celor cărora SUA le-au impus sancțiuni: „Artyom Chaika, the son of Russia’s prosecutor-general, is the most prominent Russian to be targeted. He has long been dogged by accusations of influence-peddling stemming from his father’s prominence. Chaika „leveraged his father’s position and ability to award his subordinates to unfairly win state-owned assets and contracts and put pressure on business competitors”, the Treasury Department said”. Dodon, finanțat rusește prin Bahamas Așa cum CRJI a arătat recent, Igor Dodon a mai fost finanțat cu bani rusești prin metode netransparente: „Partidul Socialiștilor ar fi beneficiat de sponsorizări de milioane de lei, proveniți dintr-o afacere secretă cu o companie off-shore din Bahamas, conectată la Federația Rusă. Compania ar fi făcut un transfer de peste 30 de milioane de lei, iar banii au intrat în Moldova cu câteva luni înainte de prezidențiale, prin intermediul Exclusiv Media, firmă deținută astăzi de deputatul Corneliu Furculiță și administrată de Petru Burduja, consilier municipal al PSRM în Chișinău. În baza unor contracte de împrumut, milioane de lei au ajuns din această companie la mai multe persoane apropiate partidului și sponsori ai acestuia. Deși provine din Bahamas, contractul de împrumut semnat de off-shore și firma lui Furculiță a fost redactat în rusă și engleză, iar toate litigiile provocate de contract sunt reglementate de legislația materială și procesuală a Federației Ruse și urmează să fie examinate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț din Moscova”. Alegeri parlamentare cu miză majoră La sfârșitul acestei săptămâni, în Republica Moldova se vor organiza alegeri parlamentare, „decisive pentru viitorul democratic al țării, într-un context suficient de complicat pentru întreaga regiune aflată într-un an electoral cu semnificații importante. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegeri electoratul pare deja împărțit și părerile alegătorilor bine definite. Rămâne în schimb o mare parte dintre cei cu drept de vot care sunt total dezinteresați de procesul electoral și care va fi greu de convins să iasă la vot”, după cum arată Newsweek România. Potrivit documentelor menționate, una din companiile rusești de lobby foarte loiale lui Putin, Minchenko Consulting, este foarte implicată în manipularea mediatică din campania electorală premergătoare acestor alegeri.