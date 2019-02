(doc) Analize medicale care demonstrează că liderii ACUM ar fi fost otrăviți cu mercur

08:45

Andrei Colioglo este primul tânăr din Găgăuzia care a declarat public că este gay. Andrei a decis să facă acest coming out pe o rețea de socializare în momentul în care a realizat că nu mai poate amâna această decizie la nesfârșit. Deși a primit multe amenințări și a fost nevoit să plece din UTA Găgăuzia, tânărul nu are regrete. A învățat să se accepte așa cum este și nu intenționează să părăsească țara doar pentru că unora nu le convine persoana lui. După coming out, Andrei a căpătat un anumit nivel de notorietate, fapt ce l-a determinat să se implice tot mai mult în promovarea drepturilor persoanelor LGBTQ. Articolul (video) „În Biblie este scris clar – oameni ca mine ajung în iad”. Istoria unui tânăr gay din UTA Găgăuzia apare prima dată în #diez.