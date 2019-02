Corteva Agriscience: „Venim cu cea mai completă ofertă pe care o poate oferi o companie în domeniul agriculturii”

14:50

Guvernul Ungariei oferă burse de studii pentru anul academic 2019-2020. Vedeți mai jos o informație succintă despre programul de burse și procedura de aplicare. Cursurile de masterat sunt oferite în limba engleză pentru anul academic 2019-20 la programele: MSc in Plant Protection (University of Pannonia); MSc in Rural Development and Agribusiness (Szent István University); MSc […]