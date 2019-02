Şoferul care a intrat cu maşina în mulţime la Melbourne şi a omorât şase oameni ȘI-A PRIMIT SENTINȚA

10:40

Moldova, sub COD GALBEN de precipitații sub formă de ploaie și lapoviță • Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de lapoviţă şi ninsoare în toată țara. Temperaturile, ziua, vor varia între minus un grad şi plus trei, iar noaptea vor scădea la minus trei grade. • De asemenea, rămâne valabil codul galben de vânt, care va sufla în rafală cu până la 70 de kilometri pe oră. • Опубликовано: 10:20 22/02/2019 • Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь! Cod galben de...