Drumarii au intervenit pe traseele din țară în urma precipitațiilor din ultimele ore. Care este starea drumurilor

09:15

Premierul Theresa May încearcă să revitalizeze discuţiile cu Bruxelles-ul pe tema ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar, după cum constată The Guardian, nu se întrevede nicio soluţie. Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a declarat "nu prea optimist" cu privire la posibilitatea evitării unui Brexit fără acord, avertizând că acest lucru ar avea "consecinţe economice şi sociale îngrozitoare" pentru ambele părţi, notează The Telegraph.