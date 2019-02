(INTERVIU) Lilian Zaporojan: „„Franzeluța” este nu doar o întreprindere, dar și una din cărțile de vizită ale Republicii Moldova”

Interviu cu Lilian Zaporojan, director comercial al SA „Franzeluţa” Cu ce rezultate a încheiat anul 2018 SA „Franzeluţa”? Putem spune că 2018 a fost un an favorabil pentru întreprinderea noastră. Or, am reuşit îndeplinirea acelor obiective stabilite la începutul anului; am păstrat poziţia de lider pe piaţa de panificaţie şi produse de cofetărie a Republicii […]

