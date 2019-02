Efectele mercurului asupra lui Maia și Andrei vorbesc despre faptul că a existat otrăvirea!

20:00

Liderii binomului PAS-PPDA, Maia Sandu și Andrei Năstase, și-au făcut obișnuință din specularea pe seama unor pretinse pericole care planează deasupra lor, ”la comanda democraților”. Falsurile lansate cu periodicitate în spațiul public au avut drept scop menținerea imaginii tot mai șubrede a celor doi politicieni rătăciți printre propriile minciuni.Iată doar o scurtă retrospectivă a victimizărilor cu scop de PR a tandemului Sandu-Năstase.La sfârșitul lunii iunie a anului trecut, șeful PPDA, Andrei Năstase, a pedalat masiv pe imaginea de victimă, ca să-și crească ratingul. Acesta a declarat la o acțiune de protest că primește mesaje de amenințare și l-a acuzat de intimidare pe liderul PDM, Vlad Plahotniuc. ”La fel ca pe data de 19 iunie, am fost avertizat despre faptul că nu sunt în siguranță. eram pe punctul să mă clarific, e cazul să rămân sau să găsesc niște soluții. Dar eu am decis să rămân”, a declarat atunci Năstase. Au trecut mai mult de opt luni, iar Năstase și azi vine cu acuzații neprobate.În noiembrie 2018, Maia Sandu afirma că prin audierile de la comisia de anchetă „Open Dialog” se urmărește excluderea acesteia din cursa electorală. Replica i-a fost dată de președintele Parlamentului. „Dacă se va întâmpla că se va lua o astfel de decizie, deși eu nu cred, ca Maia Sandu să fie exlusă din cursa electorală din cauza acestei comisii, eu fac o promisiune publică: Am să o iau de mânuță pe Maia Sandu și am să ies cu ea în piață să protestăm împotriva unei astfel de decizii. Pe ea într-o mânuță, pe Andrei Năstase dacă va fi cazul și am să ies cu ei să protestez pentru că consider că o astfel de decizie ar fi un abuz”, a declarat Andrian Candu.Până la alegeri au rămas trei zile, iar Sandu își face nestingherit campanie.La doar câteva săptămâni, Sandu a venit cu o poveste care i-a atras în cel mai bun caz zâmbete din partea automobiliștilor. Liderul PAS a declarat că, în timp ce conducea mașina, a observat că i s-a deșurbat o roată. Lidera PAS a ținut să menționeze că acest gest ar arăta că „guvernării îi este frică” de ea și partidul său. Cu toate acestea, ea nu a depus plângere la poliție, deși conducerea Inspectoratului General al Poliției a anunțat că este în așteptarea plângerii și a detaliilor ca să poată face o investigație. Totuși, autoritățile s-au arătat disponibile să-i ofere și protecție. „Doamna Maia Sandu are și posibilitatea să depună o solicitare de a fi protejată, în condițiile legii. Noi suntem gata să o examinăm cu toată seriozitatea și să acționăm în conformitate cu legea”, a precizat șeful IGP, Alexandru Pânzari. Anterior, Sandu a declarat că Procuratura ar fi redeschis dosare penale pe numele său pentru episodul camerelor video pentru Bacalaureat. Reprezentanții Procuraturii Generale au venit cu o reacție, în care au dezmințit afirmațiile liderului PAS. Într-un comunicat al instituției se arăta că ”informaţiile sunt false şi își exprimă dezaprobarea totală faţă de modul în care se încearcă, din nou, manipularea opiniei publice”.Acestea sunt doar câteva cazuri când Sandu și Năstase au recurs la falsuri pentru a se erija în victime ale regimului. sursa: hotnews.md / foto: privesc.eu