Plahotniuc, la o fabrică din Ungheni: Investitorii americani au venit în RM în 2010 și spun că nu au primit mai multă deschidere și sprijin din partea unei guvernări, cum s-a întâmplat în ultimii ani

Deputatul PDM Sergiu Sîrbu îi ia peste picior pe liderii binomului PAS-PPDA, Maia Sandu şi Andrei Năstase, care au declarat că au găsit „metale grele" în ei. "Vă rog, în spiritul echilibrului jurnalistic, să mediatizați și cazul meu. Eu tot am găsit metale grele în mine, de toate felurile și am simțit o forță neobișnuită […]