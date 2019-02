Rusia va recunoaşte alegerile anticipate din Venezuela doar dacă Maduro va cere organizarea acestora

15:20

„A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate, am mers și am făcut teste. Am descoperit că avem un conținut exagerat de metale grele în sânger și acest lucru mi s-a întâmplat și mie, și domnului Năstase.” a spus Maia Sandu.„Unul din acele metale este mercurul. La mercur s-a apelat și împotriva mea și împotriva Maiei Sandu și a domnului Machedon și a unor colegi de-ai noștri”, a spus și Andrei Năstase.