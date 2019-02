AUDIO | Renato Usatîi, despre relațiile post-electorale cu Andrei Năstase: Acum este cu Maia, dar cred că va fi cu noi

14:00

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a lansat, joi, la deschiderea Târgului de Turism, ”Ruta voievodului Ştefan cel Mare”, printr-un parteneriat cu Republica Moldova, care include obiective turistice şi culturale din ambele ţări. „Am semnat acum două luni de zile un acord de parteneriat cu Republica Moldova, sectorul turismului. Am încercat să facem o rută comună, ruta voievodului Ştefan cel Mare. Am reuşit acest lucru şi iată că astăzi să am ocazia să lansez această rută comună”, a declarat mini...