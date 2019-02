Vor fi impuse tarife suplimentare pentru importurile auto din UE de către SUA

15:20

„Vă rog, în spiritul echilibrului jurnalistic, să mediatizați și cazul meu. Eu tot am găsit metale grele în mine, de toate felurile și am simțit o forță neobișnuită în ultima perioadă, o energie fantastică. Credeam că e adrenalina campaniei electorale, dar, urmărind ce au spus cei din binomul Sandu-Năstase, înțeleg că poate e de la metalele astea. Am fost otrăviiiit!!!”, a scris Sergiu Sîrbu, într-o postar epe Facebook.Sîrbu mai spune că cei doi fruntaşi PAS-PPDA sunt penibili şi intoxică populaţia cu minciuni.“Ceea ce fac Maia Sandu și Andrei Năstase se numește otrăvirea în masă a populației cu minciuni și false falsificări. Dacă nu au cu ce să se prezinte în fața oamenilor, dacă nu au realizat nimic pentru ei, au ales să facă circ, insultând inteligența populației”, mai scrie Sergiu Sîrbu.Declaraţia penibilă a liderilor PAS şi PPDA i-a pus pe jar pe internauţi şi jurnalişti.