La Chişinău ar putea fi deschis Oficiul ONU pentru Servicii de Proiect

10:10

Comunitatea WatchDog a lansat o analiză pe tema implicării Federației Ruse în viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova. Studiul sistematizează evidența imixtiunii Kremlinului în campania electorală pentru alegerile din 24 februarie, cărora Rusia le acordă o importanță deosebită față de alte scrutine din trecut. În analiză se arată că impactul campaniilor de manipulare venite din […] The post „Спросите у Додона” – De ce se implică Rusia în alegerile din 2019 în Republica Moldova? appeared first on Moldova.org.