Ce surpriză! Andreea Marin va avea un moment comic la show-ul iUmor (Foto)

17:10

Am tăiat tort de 22 de kilograme, am învățat să dansăm streep plastică, ne-am luptat pentru o jucărie sexuală și am donat zeci de mii de lei și emoții pentru sute de femei care aleg să scape de inhibiții. Până decizi câte bilete să îți rezervezi de data aceasta la Maicom Pijama Party #TakeYourTime – […]