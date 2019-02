Serviciul de radioterapie al Institutului Oncologic a fost astăzi modernizat cu un tomograf computerizat

09:30

Harris, un DJ scoţian care a înregistrat hituri la nivel mondial cu artişti precum Rihanna şi Sam Smith, a triumfat pentru prima dată la Brit Awards, fiind desemnat câştigătorul premiului ''cel mai bun producător britanic'' şi al categoriei ''cel mai bun single'', cu piesa ''One Kiss'', o colaborare cu Dua Lipa. Cântăreaţa şi compozitoarea americană Pink, care a încheiat evenimentul cu un potpuriu compus din cele mai cunoscute melodii ale sale, a fost recompensată cu premiul pentru ''contribuţia remarcabilă'' la industria muzicală, fiind primul artist internaţional căreia i se atribuie această distincţie. ''Este mult prea mult'', a declarat interpreta pieselor ''Raise Your Glass'' şi ''Just Like a Pill'' în discursul său susţinut la primirea premiului. ''Să fiu inclusă în aceeaşi categorie cu David Bowie, The Beatles, Sir Elton (John), Sir Paul (McCartney), Eurythmics şi Fleetwood Mac este dincolo de altceva ce poate concepe mintea mea'', a adăugat artista. Interpreta soul Jorja Smith a câştigat premiul pentru ''cea mai bună artistă solo'' după ce a triumfat anul trecut la categoria ''alegerea criticilor''. George Ezra, interpretul hitului verii ''Shotgun'', a triumfat la categoria ''cel mai bun artist solo''. Premiul pentru ''cel mai bun videoclip al anului'' a fost decernat grupului feminin Little Mix pentru ''Woman Like Me'', o colaborare cu artista hip-hop Nicki Minaj, în timp ce interpretul piesei ''Leave a Light On'', Tom Walker, a fost desemnat câştigătorul categoriei "cel mai bun artist britanic debutant". Printre artiştii şi formaţiile care au susţinut concerte în cadrul galei s-au numărat Ezra, Little Mix şi The 1975. Vedeta Hollywood Hugh Jackman a deschis ceremonia Brit Awards 2019 cu un spectacol inspirat din filmul său muzical ''The Greatest Showman''. La categoriile dedicate artiştilor internaţionali, cântăreaţa Ariana Grande al cărei album ''Thank U, Next'' a ajuns pe primele locuri ale topurilor, a obţinut premiul ''cea mai bună artistă internaţională'', în timp ce rapperul canadian Drake a fost desemnat ''cel mai bun artist internaţional''. The Carters, duetul compus din Beyonce şi soţul său, rapperul Jay-Z, a primit premiul ''grupul internaţional al anului''. Cel mai premiat artist din istoria Brit Awards este Robbie Williams, cu 18 premii câştigate, 5 fiind obţinute împreună cu colegii de la Take That. Ediţia cu numărul 39 a ceremoniei de decernare a Premiilor BRIT s-a desfăşurat pe Arena O2 din Londra. Prima ceremonie de acordare a acestor premii a avut loc la 18 octombrie 1977, sub denumirea ''The BRITish Record Industry BRITannia Awards'', pentru a marca Jubileul de Argint al Reginei Elisabeta a II-a, fiind aniversaţi 25 de ani de domnie. Următoarea ediţie a avut loc la 4 februarie 1982. De atunci, ceremonia a avut loc anual.