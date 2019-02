Neymar, trimis în Brazilia: Decizia celor de la PSG, după ce fotbalistul s-a tratat la Barcelona

12:20

Instituțiile de drept din Munchen investighează trei inculpați care dețin 40 de milioane de euro în domeniul imobiliar din statele federale Bavaria și Hesse. Cetățenia, sexul și vârsta suspecților, precum și alte detalii ale cazului nu sunt precizate, întrucât ancheta este încă în desfășurare, a declarat reprezentantul procuraturii din Munchen. Patru case au fost confiscate în orașele bavareze Nürnberg, Regensburg, Mühldorf am Inn și în Hessian Schwalbach am Taunus. În plus, anchetatorii au conf...