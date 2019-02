Are un salariu de 25 de mii de lei lunar și achiziționează imobil cu zero lei. Concurenții circumscripției 34, Anenii Noi

12:00

Serghei Daradur, reprezentantul companiei Unipay Danișmanlik Yazilim Teknolojileri Ltd, dealerul oficial în Moldova al companiei ISUZU, care a vândut Primăriei Chișinău 31 de autobuze, spune că firma nu are vreo legătură cu Chiril Gaburici, ministrul Economiei degrevat din funcție și candidatul Partidului Democrat la alegerile parlamentare din acest an. În cadrul evenimentului de prezentare a autobuzelor, […]