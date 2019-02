Să (re)descoperim Moldova. Agenda evenimentelor cultural-turistice „Pomul Vieții 2019”

17:00

10 voluntari din cadrul proiectului de artă urbană Chișinău is Me au mers să aducă culoare la Spitalul Clinic de Chișinău nr. 1. Articolul (foto) Winnie Pooh, Bugs Bunny și Smurfs. Artiștii de la Chișinău is Me au adus eroii preferați din desenele animate la Spitalul Clinic nr.1