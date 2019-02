HOROSCOP | Semne că te place și un sentiment copleșitor

20:10

Televiziunile lui Plahotniuc ilustrează orchestrat pățaniile zilnice ale caravanei electorale ale PD –ului. Am putut privi descinderile triumfaliste ale lui Plahotniuc la Nisporeni, ale lui Filip la Strășeni, ale Monicăi Babuc la Ialoveni, ale lui Jizdan la Anenii Noi etc. Am putut savura aventurile electorale copios mediatizate ale lui Serioja Sîrbu, care vor servi la […]