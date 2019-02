VIDEO: Surpriză cu lacrimi. O fetiță de 4 ani și-a recunoscut mama revenită din străinătate după voce

16:30

O grupare infracțională, specializată în prepararea și comercializarea drogurilor de tip PVP, a fost destructurată în urma acțiunilor întreprinse de către procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și colaboratorii Direcției de Combatere a Crimei Organizate a Inspectoratului Național de Investigații. PVP este un drog sintetic... The post 4 indivizi din Anenii Noi au fost reținuți în timp ce preparau droguri appeared first on Regional.md.