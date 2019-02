Franţa: Un bărbat a înjunghiat patru persoane, fiind ucis apoi de poliţie

12:20

Cursurile de masterat sunt oferite în limba engleză pentru anul academic 2019-20 la programele:MSc in Plant Protection (University of Pannonia)MSc in Rural Development and Agribusiness (Szent István University)MSc in Agricultural Biotechnology (Szent István University)Condiții:Bursa va acoperi:• taxele de aplicare și de școlarizare pe tot parcursul perioadei de studiu;• cazarea în cămin;• costuri de subzistență;• asigurarea de sănătate.Durata burselor: 22 luniAplicarea/înscrierea și procesul de selecțieSelecția studenților va avea loc în două etape:Etapa 1: FAO va examina candidații și va depune cereri la Ministerul Agriculturii din Ungaria, care le va trimite la Universitatea corespunzătoare. Candidații trebuie să prezinte dosarele COMPLETE.Faza 2: Universitățile vor desfășura un nou proces de selecție, fără implicarea FAO. Studenții selectați vor fi de asemenea anunțați de către minister.