Miza alegerilor din Republica Moldova: Falimentul moral al modelului oligarhic

Utilizarea datelor cu caracter personal este foarte utila in campania electorala. Este un fapt dovedit demult. Va aduceti aminte cum scria scrisori persoanelor in etate unul din actorii poltici foarte interesati sa ramana cu oamenii sai in functiile de decizie. Era clar ca usa spre datele cu caracter personal nu avea nici barne, nici lacat. Dar, vorbim deste un alt actor politic care foloseste datele cu caracter personal cu aceeasi nonsalanta. Ba mai mult, acesta neaga ca ar avea o contributie. El se jura, dar... diaspora din Israel a luat deja atitudine. Am discutat ieri in treacat despre moldovenii stabiliti in Israel care au primit telefoane cu indemnul sa voteze pe 24 februarie cu partidul Sor, astazi venim cu detalii...