Calendar istoric - 20 februarie

Vlad Batrîncea a fost înmatriculat la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universității de Stat din Moldova în 1999. Potrivit surselor de la această instituție de învățământ superior, studentul Batrîncea a fost exmatriculat încă din anul întâi, din cauza restanţelor şi absenţelor de la ore. Pe site-ul Parlamentului, deşi ar trebui să fie, lipsesc datele din biografia sa, inclusiv cele despre studii. I-am telefonat deputatului pentru a vorbi despre acest episod, însă a răspuns că pentru el nu este „interesant” acest subiect, relatează anticoruptie.md. Exmatriculat de la facultate Wikipedia însă îl prezintă ca „politician şi jurist” din R. Moldova. Pe acelaşi site, sub fotografia lui se menţionează că şi-ar fi făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova şi la Universitatea Slavonă. Iuri Frunză, decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Slavone, a declarat pentru „Jurnal de Chișinău” că Batrîncea a învăţat într-adevăr la această universitate, pe care a absolvit-o în 2010. În 2011, chiar a obţinut licenţa de master în Drept Internaţional. Batrîncea a intrat în politică din fragedă tinerețe, deținând funcția de secretar al Organizaţiei Teritoriale a PCRM Râşcani şi, după ce a aderat la PSRM, secretar executiv al acestei formaţiuni. Chiar dacă a indicat în declarațiile sale de avere venituri precare, a fost de-a lungul anilor unul dintre cei mai generoși sponsori ai PSRM-ului, cu sume ce depășesc sute de mii de lei. De pildă, în 2012–2013, a declarat venituri în valoare de 55.000 de lei obține la „locul de muncă de bază”, de vreme ce pentru campania electorală din 2014 el a declarat că a făcut donații în valoare de 90.000 de lei. Cu salariu precar, dar cu donații generoase la PSRM Politicianul figurează drept fondator și conducător al DIVLAS-COM SRL, companie care se ocupă cu vânzarea de băuturi alcoolice, tutun și activități recretative și baruri. Deși este înregistrată ca fiind activă încă din 2004, societatea nu apare în nicio declarație de avere a deputatului. În această privință, el ne-a spus că nu are nicio firmă. După ce a fost ales deputat pe lista PSRM, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2015, a declarat venituri din salariul de deputat în valoare de 157.763 de lei. După primul an de mandat, Batrîncea a declarat că este proprietatul a o treime dintr-un apartament și un cont în bancă, deschis în 2015, fără a da alte amănunte. De asemenea, Batrîncea a donat pentru PSRM, în campania electorală pentru localele din 2015, nu mai puțin de 82.500 de lei, mai mult de jumătate din salariul său din acel an. În 2016, conform declarației de avere, a declarat drept venituri 205.774 de lei din salariul de deputat. În ceea ce privește bunurile imobile, situația se schimbă. A dispărut din declarație de avere cota de o treime din apartamentul deținut cu un an în urmă, fără a fi declarată valoarea unei eventuale tranzacții, dar apare în document o cotă de o treime de teren trecut la categoria agricolă. În același timp, Batrîncea l-a susținut financiar pe șeful său de partid, Igor Dodon, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale cu 70.920 de lei. Conform declarației de avere pentru 2017, a indicat venituri de 166.086 de lei din salariu, puțin peste 8.000 de euro. Comparativ cu anii precedenți, când Batrîncea a deținut pe rând o cotă de o treime dintr-un apartament, apoi o treime dintr-un teren agricol, proprietăți care dispar din declarația sa de avere pe 2017, fără a fi indicat modul de înstrăinătare, deputatul socialist a declarat o nouă proprietate – o treime dintr-un apartament cu suprafata de 90 de metri pătrați. Deputatul a indicat că acest imobil are o valoare de 575.145 de lei, circa 29.500 de euro, şi l-ar fi obţinut prin moştenire. Decoraţia din partea lui Igor Dodon şi discursul xenofob Președintele Igor Dodon l-a declarat pe Vlad Batrîncea cu „Ordinul Muncii”, în februarie 2018, pentru „pentru merite deosebite în сonsolidarea statalităţii Republicii Moldova, contribuție substanțială la formarea societății civile și activitate prodigioasă pe tărâm social”. Alături de Batrîncea au fost decorați alți susținători ai „curentului moldovenist”, de fapt, antiromânesc, promovat de PSRM și Dodon, precum jurnalista Elena Pahomova, responsabilă de cele trei filme propagandistice pseudo-istorice „Istoria Moldovei”, calificat de specialiștii de la Academia de Științe a Moldovei ca un fals științific care reia tezele kominterniste, precum și pe Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale „Voievod”. Batrîncea s-a evidențiat printr-un comportament agresiv, cu accente șovine și xenofobe, în special la adresa românilor. Un episod de acest gen a fost a înregistrat chiar în Parlamentul Republicii Moldova, atunci când, la 10 martie 2016, a rupt harta României, motivând că în școală se învață istoria României, și nu cea a Moldovei. În februarie 2015, Batrîncea a lansat o iniațiativă legislativă care ar interzice demnitarilor să dețină dublă cetățenie, mai precis cea românească, deși mai mulți colegi de-ai săi de fracțiune dețin cetățenia României. Vlad Batrîncea este unul dintre cei mai înverșunați parlamentari împotriva comunității LGBT. Într-un raport al asociației „Genderoc-M”, se spune că acesta împreună cu șapte alți deputați ai PSRM, au inițiat un proiect de modificare a unei legi privind protecția copiilor în care autorii defineau homosexualitatea ca pe „o perversiune sexuală, care constituie o atracție sexuală față de indivizi de același sex; pederastie, inversiune sexuală”. Cu toate astea, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a spus într-o emisiune la Jurnal TV că socialistul Batîncea ar face parte din minoritatea LGBT. La rândul său, socialistul a lansat o serie atacuri la adresa lui Usatîi: „Renato, eu, în comparație cu tine, nu întrebuințez substanțe narcotice. În comparație cu tine, eu nu organizez orgii cu minori. O aluzie: acestea, dar și altele nu sunt altceva decât articole din Codul Penal al Federației Ruse. Iar marșurile LGBT le vei desfășura împreună cu noul tău primar proeuropean al Chișinăului, iar eu voi protesta la fel ca în anii precedenți. De asemenea, în comparație cu tine, eu pot iubi doar o femeie, deși nu e atât de interesant, da? Iar copiii mei nu i-aș abandona niciodată”, a ripostat Batrîncea într-o postare pe Facebook.