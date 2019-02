Ce spun astrele azi, 20 februarie

06:00

Unele suplimente alimentare care conțin cofeină susțin că acest compus ajută la reducerea poftei de mâncare. Alte cercetări au sugerat că ar putea accelera metabolismul. Însă se pare că aceste afirmații nu se ridică la nivelul zvonurilor. Potrivit unui nou studiu publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, cofeina nu are niciun efect ...