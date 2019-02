Alin Patron iese la lumină și declară într-un live de ce va vota pentru blocul ACUM

20:50

Cetățenii Republicii Moldova de peste hotare, deși au trimis acasă timp de un an aproape 1 miliard de dolari, nu vor putea să voteze la alegerile parlamentare din 24 februarie curent în baza actelor expirate. Partidul Democrat a zis NU, și Curtea Constituțională s-a conformat acestei decizii, noii membri fiind numiți în funcție de către […] The post Diaspora nu va putea vota în baza actelor expirate la alegerile parlamentare appeared first on Moldova Times.