O bonă a forțat o fetiță de 8 luni să bea 300 ml de lapte în 30 de secunde

Persoanele care și-au depus banii în perioada sovietică, îi mai pot recupera. În 2019 plata sumei indexate poate fi oferită persoanelor născute până în anul 1991, inclusiv sumele indexate aferent primei etape. Deponenții născuți până în 1941, vor putea primi sumele indexate pentru etapa a doua. Pentru indexarea pensiilor în... Ați depus bani la bancă în perioada sovietică? Iată CUM îi puteți primi!