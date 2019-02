Nancy Pelosi la Bruxelles: SUA respectă UE, sprijină NATO și pe aliații lor europeni

10:30

Duminică alegătorii sunt chemaţi să-şi aleagă cei 101 deputaţi. Poziţionarea geografică şi influenţele politice externe îşi pun amprenta pe toate campaniile electorale din R Moldova. Iar scrutinul parlamentar nu face excepţie. Despre factorul extern care influenţează sau nu alegerile din 24 februarie Europa Liberă a discutat cu analistul occidental Vladimir Socor. Vladimir Socor: „Eu văd o implicare foarte redusă din partea Occidentului și o implicare nu foarte activă din partea Rusiei. Mesajele care vin din Occident sunt la un nivel - pot spune - tehnic, nu politic. Se atrage atenția guvernării de la Chișinău că alegerile trebuie să fie corecte din punctul de vedere tehnic și că anume aceasta este preocuparea principală a partenerilor occidentali. Semnalele sunt că partenerii occidentali nu acordă importanță atât de mare rezultatului alegerilor, cât corectitudinii acestora. Și anume în funcție de corectitudine vor evalua viitoarele relații dintre Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state occidentale și Republica Moldova după alegeri. Pe de altă parte, implicarea propagandistică a Rusiei nu este atât de activă cum se așteptau mulți observatori din Republica Moldova. Rusia pare să aibă o atitudine mai degrabă de așteptare, de expectativă. Implicarea principală este din partea Kremlinului, din partea dlui Vladimir Putin personal. Au avut loc atâtea întâlniri cu dl Dodon, dar eu cred că acest instrument din partea Kremlinului a ajuns la anumite limite de eficiență și începe să-și piardă eficiența, pur și simplu prin repetare. Kremlinul nu prea are alte mijloace de a promova șansele electorale ale dlui Dodon și nici dl Dodon nu pare să aibă prea multe idei în această privință - dl Putin, patriarhul Kirill, mai mult nu se vede.”Europa Liberă: Să revenim la acel comunicat de presă pe care l-a transmis Ministerul de Externe al Federației Ruse, acuzând SUA că ar încerca să se amestece în afacerile interne ale Republicii Moldova unde au loc alegeri pe 24 februarie. Și eu o să citesc din acel comunicat: „Americanii intenționează să evalueze natura democratică a acestor alegeri în funcție de cine va câștiga la scrutinul din Republica Moldova”. Ministerul rus spune că, dacă câștigătorul nu va mulțumi Washingtonul, moldovenii sunt amenințați cu ruperea legăturilor cu Occidentul și chiar cu repetarea Maidanului ucrainean. E un comunicat de presă unde s-au folosit cuvinte grele totuși.” Vladimir Socor: „Două observații apar imediat. Pe toată durata campaniei electorale nu au mai fost asemenea luări de atitudine din partea Moscovei. Aceasta e prima și pare, deocamdată, să fie un gest izolat. A doua observație: nivelul de la care a fost emis acest comunicat este un nivel scăzut. Nu este nici măcar un viceministru, nu este nici purtătorul sau purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului de Externe. Este Biroul de presă, este un nivel coborât. Sigur că la Chișinău poate să apară tentația să se exagereze acest impact. În general, la Chișinău se acordă prea multă importanță, prea multă seriozitate acțiunilor și cuvintelor Rusiei. Este o obișnuită polemică de presă. Rusia are aceste luări de atitudine față de multe țări, nu numai față de Republica Moldova și repet că vine de la un nivel scăzut, Biroul de presă, și este un gest, deocamdată, izolat.”Europa Liberă: Rezultatele acestor alegeri parlamentare din 24 februarie vor decide cum să-și clădească relația Republica Moldova cu Estul și cu Vestul?Vladimir Socor: „Viitorul relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia nu mi se pare o miză atât de relevantă. Relațiile dintre Republica Moldova și Rusia și-au arătat deja limitele. Sunt niște limite foarte serioase. Ponderea Rusiei în comerțul exterior al Moldovei a scăzut în mod dramatic, Rusia este situată departe din punct de vedere geografic, nu are mijloace de a porni războaie hibride sau de altă natură în Republica Moldova, așa cum a procedat în Ucraina și în Georgia, numărul gastarbeiterilor moldoveni din Rusia este și el în continuă scădere, iar pe de altă parte, crește numărul gastarbeiterilor moldoveni din Occident. Rusia a pierdut foarte mult din pârghiile de influență pe care le-a avut.”Europa Liberă: Viitoarea guvernare totuși va trebui să știe foarte clar cum să gestioneze dosarul relației cu Moscova și dosarul cooperării cu Occidentul. Vladimir Socor: „Dosarul cooperării cu Occidentul a ajuns în mare suferință. În Moldova s-a prăbușit statul de drept, s-au prăbușit instituțiile, statul este controlat și stors de resurse de o grupare de interese condusă de o singură persoană. Nu mi se pare credibilă această persoană și această grupare de interese în rolul de purtător de stindard al rezistenței naționale anti-ruse. Acest rol este unul de impostură. Cum poate orice persoană cu gândire strategică să-și imagineze că un partid ca Partidul Democrat cu un rating în jurul de 10 la sută și un conducător de facto al statului, dl Plahotniuc cu rating negativ, cum pot aceștia să țină în mod credibil în mâinile lor stindardul europenismului sau stindardul rezistenței împotriva Rusiei? Nu are nici un sens logic, nu este o strategie credibilă. Încep cu relația cu Occidentul. Toate semnalele par să indice că guvernele occidentale se pregătesc pentru posibilitatea unui rezultat foarte bun obținut de către Partidul Socialiștilor al dlui Dodon. Nu înseamnă că guvernele occidentale prevăd un rezultat foarte bun al socialiștilor, dar iau în considerare această variantă și toate semnalele arată că ei sunt dispuși să lucreze cu un Parlament cu o prezență sporită din partea Partidului Socialiștilor și, eventual, chiar cu un Guvern de coaliție al Partidului Democrat cu Partidul Socialiștilor. Acestea sunt toate semnalele care vin din Occident. Se vede și din faptul că dl Dodon de câteva luni încoace a primit multe invitații în Occident, nu numai zilele trecute la NATO, dar și la Paris, și la Londra, și în alte capitale europene. Semnalele sunt că guvernele de acolo sunt pregătite la nevoie să colaboreze și cu dl Dodon, și cu un Guvern al Partidului Democrat și al Partidului Socialiștilor. Și un asemenea Guvern de coaliție nu ar trebui în nici un caz să fie binecuvântat de participarea blocului ACUM. Răspund la întrebarea Dvs., dna Valentina, despre viitorul relațiilor cu Rusia. Spuneam adineauri că relațiile cu Rusia au atins o limită dincolo de care relația nu mai are unde să ajungă, relația s-a plafonat. Rusia este din ce în ce mai puțin relevantă pentru viitorul Republicii Moldova. Nu de acolo vine finanțare, nu acolo este piața cea mai atrăgătoare pentru produsele din Republica Moldova, nici măcar piața forței de muncă nu mai este cea mai atrăgătoare în Rusia, ci în alte locuri, iar investitori care ar putea veni din afara Uniunii Europene vedem că sunt dispuși să vină și din Orientul Mijlociu, eventual din China. Guvernul de la Chișinău are în vedere aceste opțiuni.”