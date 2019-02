Monede de colecție, depistate la Leușeni în bagajul unui bărbat care se întorcea din Italia

12:00

Kim Sin-yeol este singura locuitoare de pe insula Dokdo, o insulă îndelung disputată de Japonia și Coreea de Sud. Femeia s-a mutat pe insulă în 1991, alături de soțul ei. Ani de zile, cei doi au fost singurii rezidenți permanenți ai insulei, unde mai ajungeau periodic turiști, operatori ai farului sau polițiști. De când soțul […] The post Insula pe care locuiește o singură femeie. De ce autoritățile nu vor ca alte persoane să se mai mute aici appeared first on Moldova.org.