Donald Trump criticat de manifestanţi după declaraţia sa de urgenţă

19:30

După ce și-a atacat contracandidatul (Alin Patron) cu un dosar pe care ultimul îl are în SUA (apropos, bine a făcut Alaiba – trebuie să cunoaștem eroii), Alaiba a decis să se asigure că nu-i iese la suprafață propria istorie frumoasă și a anticipat faptul că cineva i-ar putea scotoci prin activitatea firmei tatălui sau. Iată ca doleanța i-a fost împlinita, or habar nu aveam de existența acestei pete în istoria sa și numai după ce a pomenit-o singur m-am întrebat: oare ce a vrut sa zică. Și am af...