Referendumul din 24 februarie: eu pentru ce votez?

12:20

Pentru misiunea de observare a Parlamentului European este foarte important ca alegerile generale din Republica Moldova să fie organizate transparent și corect, pentru ca cetățenii să aibă la final, în legislativul de la Chișinău, deputați pe care i-au dorit și care consideră că le reprezintă cel mai bine interesele, a declarat Europei Libere europarlamentarul Marian-Jean Marinescu, unul dintre cei șase observatori care vor sosi în R. Moldova vineri, 22 februarie și vor sta până la încheierea procesului de vot. Marian-Jean Marinescu: „Acest scrutin va decide cine va conduce Moldova în următoarea perioadă și, implicit, drumul Moldovei în viitor.”Europa Liberă: Moldova și-a ales calea. Parcursul european ar fi unul ireversibil, asta o spun cei care guvernează și majoritatea din cei care vor să vină la putere.Marian-Jean Marinescu: „Bun, atunci înseamnă că se va decide cine va conduce Moldova pe acest drum. În rapoartele și în rezoluțiile din Parlamentul European se menționează diverse aspecte și sperăm că aceste aspecte nu vor avea un efect asupra corectitudinii organizării alegerilor. Acesta este singurul lucru pe care eu mi-l doresc; sunt membru în Delegația Parlamentului European pentru observarea alegerilor.”Europa Liberă: De ce atât de mult se insistă pe lângă autoritățile de la Chișinău ca aceste alegeri să fie libere, transparente, corecte?Marian-Jean Marinescu: „În orice țară se insistă pe aceste aspecte. Câteodată mai există diverse evenimente care se întâmplă în cursul campaniei electorale, care pot să genereze niște îndoieli, însă toate aceste lucruri se vor vedea în Raportul Misiunii Internaționale. Este posibil ca înaintea perioadei electorale, în perioada preelectorală și în campania electorală să fie diverse situații semnalate de presă sau de partidele politice, care pot să genereze unele semne de întrebare, însă toate aceste lucruri vor fi clarificate în Raportul Misiunii Internaționale de Observare a alegerilor. Și gândiți-vă că a fost o situație acum câtăva vreme care a creat niște semne de întrebare pentru instituțiile europene, ce s-a întâmplat la alegerile pentru Primăria Chișinăului.”Europa Liberă: În ziua de 24 februarie va fi organizat și un referendum. Dvs. ce credeți, îi îngreunează opțiunea alegătorului? Era cazul să se pună la judecata cetățeanului și acest lucru?Marian-Jean Marinescu: „Este la îndemâna autorităților din Republica Moldova să organizeze un astfel de referendum. Bun, că este în același timp cu alegerile generale, pot fi și comentarii pro, și comentarii negative. Eu sper că acest referendum va aduce mai multă lume la vot și atunci rezultatul va avea o reprezentativitate mult mai mare.”Europa Liberă: Uniunea Europeană a sistat asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. S-a discutat mult pe marginea acestei situații. Totuși, mai multe voci din interiorul Republicii Moldova spun că țara ar avea nevoie de aceste injecții financiare. În ce condiții s-ar putea relua oferirea acestor bani?Marian-Jean Marinescu: „Dacă se finalizează... Sunt trecute în rezoluțiile Parlamentului European. Eu cred că cea mai importantă este finalizarea acelei anchete privind miliardul care a dispărut din Moldova.”Europa Liberă: Autoritățile spun că sunt pe urmele făptașilor.Marian-Jean Marinescu: „Cu atât mai bine! Înseamnă că lucrurile se vor reglementa într-un timp foarte scurt.”Europa Liberă: România deține președinția prin rotație la Uniunea Europeană. Ce ar putea face țara Dvs. ca Republica Moldova să se apropie mai mult de Uniunea Europeană?Marian-Jean Marinescu: „Aici putem spune mai deschis. Eu am declarat de foarte multe ori că România nu are niște priorități politice, așa cum toate președințiile au avut. Din păcate, Guvernul României actual discută numai despre dosarele care sunt în lucru. Eu cred că trebuia ca România să prezinte niște priorități politice, printre care și Moldova, orizontul de timp al Moldovei pentru aderarea la Uniune. Bun, mai era și securitatea energetică în sud-estul Europei, inteligența artificială, de exemplu, care puteau fi niște teme foarte interesante.Vă reamintesc că președinția bulgară anul trecut a venit cu o propunere referitoare la orizontul de timp pentru Balcani și Comisia Europeană a făcut o comunicare în acest sens. Eu cred că asta trebuia să facem. Acum, din păcate, în această perioadă foarte scurtă, mai ales că vin și alegerile pentru Parlamentul European, nu știu cât poate să facă președinția României. O președinție poate să facă întotdeauna ceva, însă nu știu dacă e preocupată de acest aspect.”Europa Liberă: Ar putea Uniunea Europeană să ofere o perspectivă clară inclusiv Republicii Moldova, statelor din Parteneriatul Estic, dar în special Republicii Moldova, ținând cont că pe teritoriul său are un conflict înghețat, conflictul transnistrean?Marian-Jean Marinescu: „Nu știu. Asta trebuia discutat, trebuia văzut care sunt condițiile. Oricum, eventual aveam o idee foarte clară: ce trebuie făcut pentru a avea această recomandare a Comisiei Europene și era un semnal politic că România susține Moldova. Asta era cel mai bun lucru, eu vorbesc de România acum, cel mai important lucru. Din păcate, nu s-a întâmplat...”Europa Liberă: Faptul că s-au alocat două circumscripții pentru alegerile din 24 februarie și pentru alegătorii din stânga Nistrului e un lucru văzut cu ochi buni?Marian-Jean Marinescu: „Da, eu cred că este bine. Totul este să existe condiții de organizare și de desfășurare a alegerilor foarte normale, corecte. În rest, nu văd de ce n-ar fi bine, pentru că totuși acolo sunt cetățeni ai Republicii Moldova, care ar trebui să contribuie. Contribuiau și până acum, pentru că puteau vota pe malul celălalt, dar eu cred că e mult mai bine pentru ei să voteze în zona în care locuiesc.”