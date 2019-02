Miniștrii de externe ai statelor UE se reunesc la Bruxelles: Dosarele Ucraina, Venezuela, Siria, Yemen şi Cornul Africii, pe agenda reuniunii CAE al UE

13:00

Fondatorul și directorul Poliexpert și Tribuna, Igor Volnițchi, a mulțumit sponsorilor și a menționat că în cea de-a patra ediție a Almanahului sunt mai multe elemente definitorii, pe lângă relatările despre evenimentele politice.Vicedirectorul și fondatorul Poliexpert și Tribuna, Lilia Gurez, s-a referit la părțile specifice Almanahului. „Suntem extrem de mândri că, și în acest an, ne-a reușit să scoatem de sub tipar această publicație istorică, unică în Republica Moldova. Ediția din acest an este mai complexă decât cea din anul trecut, avem mai multe pagini – am crescut în volum. Tendința aceasta se ține de la an la an. Vreau să mulțumim partenertului nostru general – domnul Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Libere Bălți, Marin Ciobanu. Deja al doilea an este alături de noi”, a spus Lilia Gurez.În același timp, vicedirectorul a comunicat unele detalii cu privire la ediția următoare a Almanahului Politic.