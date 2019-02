PROFIL// Ghenadi Mitriuc, candidatul PSRM din circumscripția nr. 16 Ungheni: latifundiarul socialist cu vile de vacanță pe malul Mării Negre

12:15

Socialiștii şi-au atribuit proiecte finanţate din exterior sau din bugetul de stat. Presa a scris şi despre faptul că formaţiunea „a plimbat” banii dintr-un buzunar în altul în campaniile electorale, după ce a achitat contracte de publicitate posturilor TV gestionate de firme pe care le-au fondat membrii ei. Partidul Socialiştilor va figura cu numărul 4 în buletinele de vot în circumscripţia naţională. Formațiunea are o istorie de peste trei decenii, între 2005 și 2011 având denumirea de Partidul Socialiştilor din Moldova „Patria-Rodina” (PSMPR). La alegerile parlamentare din aprilie 2009 partidul a anunţat că va susţine Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, iar preşedinta acestuia, Veronica Abramciuc, a devenit deputată pe listele PCRM, scrie anticoruptie.md. La 4 noiembrie 2011, Igor Dodon, de rând cu două colege de partid, Zinaida Greceanîi şi Veronica Abramciuc, a părăsit fracţiunea parlamentară a PCRM, iar la 18 noiembrie 2011 aceştia au anunţat că formează grupul parlamentar al socialiştilor. La 9 octombrie 2012, la grupul socialiştilor, condus de Igor Dodon, a aderat fostul comunist Ion Ceban. Trei zile mai târziu, Igor Dodon, împreună cu deputaţii Zinaida Greceanîi şi Vadim Mişin, au anunţat că formează fracţiunea deputaţilor neafiliaţi. Fondatorii partidului, excluşi din executivul politic Igor Dodon, alături de Zinaida Greceanîi și Veronica Abramciuc, în ziua în care au anunțat că părăsesc rândurile PCRM. Foto: ipn.md În iunie 2013, fondatorii partidului, Valentin Crîlov şi Veronica Abramciuc, au fost excluşi din executivul politic al PSRM din motivul că „de mai mult timp încearcă să dezbine mişcarea socialistă din Republica Moldova, prin multiple acţiuni, inclusiv prin lansarea diferitelor platforme în interior”. În perioada 2011–2016 funcţia de preşedinte al partidului a fost exercitată de Igor Dodon, iar după alegerea sa în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, lider interimar al socialiştilor a fost desemnată Zinaida Greceanîi, care la 18 decembrie 2016 a fost aleasă oficial în funcţia de preşedintă a formațiunii politice. În prezent, PSRM are 13.794 de membri, potrivit datelor prezentate la CEC, în creştere cu aproape o mie de persoane faţă de anul 2017. Fracţiunea parlamentară a socialiştilor numără 24 de deputaţi, în frunte cu Zinaida Greceanîi. Peste 2 milioane de lei pentru arenda sediilor Socialiştii îşi desfăşoară activitatea în 45 de sedii luate în locaţiune, potrivit raportului pentru anul 2018, prezentat la CEC. Sediul central al PSRM din strada Lazo. Foto: CIJM Pentru întreţinerea acestora partidul a cheltuit anul trecut peste două milioane de lei. Sediul central al PSRM se află în centrul Capitalei, pe strada Lazo, 25. Reporterii de la RISE Moldova au scos la iveală faptul că imobilul ar aparține deputatei socialiste Alla Dolință, printr-o firmă reprezentată de aceasta. „Imobilul de peste 800 de metri pătrați, evaluat de Cadastru la șase milioane de lei, se afla în proprietatea familiei Dolință încă din octombrie 2007, prin intermediul companiei Foradex Plus. În februarie 2009, Igor Dolință, fondatorul Foradex-Plus, decide să treacă biroul de pe strada Lazo în proprietatea companiei Vesma-Teh, al cărei unic fondator era atunci soția sa, Alla Dolință. Două luni mai târziu, în aprilie 2009, Alla Dolință cedează 99% din capitalul social al Vesma-Teh offshore-ului cipriot HB Strenton Limited. Compania cipriotă este fondată de alte două companii offshore: Stateco (Nominees) Limited şi Stateco (Trustees) Limited, care apar în documentele Panama Papers. Acum, unic fondator al Vesma-Teh este fiica socialistei, Irina Dolință, care a preluat acțiunile de la compania offshore HB Strenton Limited”, au scris jurnaliștii. Potrivit unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice, un alt sediu din Capitală al socialiștilor, cel din sectorul Centru, se află într-un imobil, jumătate din suprafața căruia este înregistrată pe numele firmei Rinax-TVR, al cărei fondatoare este sora premierului Pavel Filip, Vera Monul. La Orhei socialiștii închiriază un imobil de la Constantin Catraniuc, fiul lui Mihail Catraniuc, președintele organizației teritoriale a PSRM la Orhei, fost director al Filialei Orhei a Societăţii pe Acţiuni „Moldtelecom”, care la alegerile locale din 2015 a candidat pentru funcția de primar al orașului din partea partidului condus de Zinaida Greceanîi. Și sediul de la Glodeni al partidului este închiriat de la o persoană afiliată. Este vorba despre Alexandr Minizianov, consilier local la Primăria Glodeni. Sediul de la Taraclia al socialiștilor este luat în arendă de la firma Servis-Libera SRL, al cărei fondator este Ivan Paslari, consilier orășenesc din partea PSRM. Un alt sediu al PSRM, cel de la Cimișlia, este înregistrat pe numele lui Ivan Sandu și al lui Andrei Coadă. Curios e faptul că cel din urmă este consilier raional liberal la Cimișlia. Concerte „gratuite” PSRM, care a organizat pe parcursul anului trecut mai multe întruniri şi manifestaţii publice, susţine că nu a cheltuit mai mult de 398 de mii de lei în acest scop, potrivit raportul financiar penru 2018, pe care l-a depus la CEC. De exemplu, pe 1 mai partidul a organizat un miting de amploare, la care mii de oameni au fost aduşi în mod organizat din toate regiunile ţării. Zinaida Greceanîi a recunoscut atunci că partidul a achitat transportul pentru aceştia. În seara zilei de 8 mai, în Piața Marii Adunări Naționale, sub egida președintelui Igor Dodon, a avut loc un concert festiv cu participarea lui Oleg Gazmanov, artist al Poporului din Federaţia Rusă și Denis Maidanov, artist Emerit al Federației Ruse. După concert, a avut loc un foc de artificii. Presa din Federaţia Rusă scrie că un concert cu participarea lui Oleg Gazmanov costă cel puţin 3.000.000 de ruble ruseşti, în timp ce Denis Maidanov avea taxe de până la 1,9 milioane de ruble ruseşti pentru un concert. „Acei doi interpreți ruși au venit la invitația mea, fără bani. Despre focuri de artificii – întrebați pe cei de la PSRM, nu eu m-am ocupat”, a menționat Igor Dodon. În iunie 2018, la invitaţia lui Igor Dodon, interpretul Filip Kirkorov a cântat la un festival organizat în Sadova, satul de baştină al preşedintelui. Presa rusă scrie că pe lângă toate cerințele organizatorice, Filip Kirkorov primește un onorariu de 75 de mii de dolari sau până la 1,5 milioane de ruble. Pe 24 iunie 2018 președintele a organizat încă un eveniment, de data asta la Chișinău, dedicat absolvenților liceelor. „Acest concert a fost organizat sub egida presedintelui. Toate cheltuielile sunt din fondul de binefacere”, a anunţat Dodon. Într-un raport pentru actuala campanie electorală, prezentat de Promo-LEX la 10 ianuarie, este menţionat că PSRM a organizat deja cel puțin opt campanii de caritate, trei concerte, două festivități pentru copii și donații materiale. Costurile estimate sunt de cel puțin 270 de mii de lei. Otkaturile din achizițiile publice și donațiile în campaniile electorale O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice redactată după alegerile parlamentare din 2014, a scos în vileag că printre donatorii generoși ai partidelor, inclusiv PSRM, în campania electorală sunt fondatori și angajați ai mai multor companii care fac afaceri cu statul. „Reprezentanţi ai unor agenţi economici care au obţinut contracte pe bani publici au făcut donaţii către partidele din care fac parte liderii administraţiei publice locale”, se arată în investigație. „Printre donatorii socialiștilor se număra fondatorul și un angajat al firmei Belmond-Print SRL, care au donat cumulativ peste 180 de mii de lei. În 2014, câștigând două licitații publice anunțate de Centrul Național Anticorupție, Belmond-Print a obținut contracte de peste 600.000 de lei pentru livrarea tehnicii de calcul și a cartușelor pentru imprimante și copiatoare. 70.000 de lei a oferit PSRM și Ion Pântea, angajat al firmei Omnicom. În 2014, compania a câștigat două licitații publice anunțate de Inspectoratul General al Poliției, în valoare totală de peste 300.000 de lei, pentru lucrări la rețelele electrice și livrarea unor camere video și accesorii. Și Maria Mociac, angajată a Bomi-Servis, a contribuit la completarea fondului electoral al socialiștilor, cu 67.800 de lei. Compania la care lucrează a câștigat în 2014 zeci de licitații publice. Cel mai important contract de achiziții, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, firma l-a semnat cu două zile înainte de alegeri, fiind selectată să construiască oficiul medicilor de familie din satul Moara de Piatră, raionul Drochia. Donații importante pentru PSRM, de 223.600 de lei, a făcut Djema Rotari, angajată a firmei Contabil-Service. Cu vreo două săptămâni înainte de alegeri compania a câștigat o licitație anunțată de Inspectoratul Fiscal de Stat pentru servicii de abonare la ziare și reviste, în valoare de 17.400 de lei”, mai scriau jurnaliștii. Potrivit unei investigații CIJM din 2015, practica a continuat și la alegerile locale. „Un gest generos au făcut, în campania electorală locală din 2015, patru persoane angajate la compania Dina Cociug SRL, care au donat în total 195.100 de lei. Aceeași companie a câștigat, în ultimii ani, contracte de achiziție cu instituțiile de stat de milioane de lei. Astfel, doar în 2015, firma a încheiat trei contracte în valoare de 226.141 de lei cu primăria orașului Bălți și cu primăria din Ocnița. La cârma primăriei din Ocnița a venit în acest an un reprezentant al Partidului Socialiștilor, Ion Ciumac. În perioada 2013-2014, tot compania Dina Cociug SRL a încheiat contracte în sumă de 4,4 milioane de lei cu diferite instituții ale statului. În același timp, Victor Chirlici, angajat la compania Dina Cociug SRL este înaintat pe lista PSRM la funcția de consilier în Consiliul Municipal Chișinău. O altă firmă care a făcut donații substanțiale pentru PSRM, compania Bujor Sport SRL, în intervalul 2012-2013 a încheiat contracte de achiziție cu Comitetul Național Olimpic și cu Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale în sumă de 399.495 de lei pentru echipament sportiv și articole de îmbrăcăminte. În campania electorală locală, Olesea Popova, angajată la această companie, a donat pentru PSRM 65.300 de lei. Un contract de 106 mii de lei a fost semnat chiar în toiul campaniei electorale de Autotehnica SRL cu Primăria Vărvăreuca, Florești, de livrare a pietrișului. În campania electorală, 10 persoane angajate la această firmă au donat împreună 122 de mii de lei”, se menționează în ancheta CIJM. Foto: CIJM Sponsorii partidului, cu donații mai mari decât veniturile Într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice din decembrie 2014 se arată că socialista Alla Dolință împreună cu soțul a făcut donații de 518 mii de lei în fondul electoral al PSRM. Conform declarației de avere însă, în ultimii doi ani predecesori alegerilor, aceasta a avut un venit de 92.610 lei. Victor Sorocean a oferit în fondul electoral al socialiștilor suma de 95,2 mii lei. Asta în condițiile în care veniturile pentru doi ani au fost de 92.863 de lei. Alți donatori ai PSRM, veniturile cărora nu acoperă sumele donate, sunt Nichita Țurcan, unul dintre activiștii Aripei Tinere a socialiștilor, consilierii locali Dinari Cojocari, Alexandr Odințov și Alexandr Minizianov. Unii sponsori ai PSRM, care au făcut donații grase, au declarat venituri zero, fiind temporar neangajați în câmpul muncii. Finanțatorii partidelor politice donațiile cărora nu au fost acoperite de veniturile declarate au scăpat basma curată, asta pentru că, doar în cazul donării de către o persoană a unei sume ce depășește 100.000 lei, CEC transmite informația dată Inspectoratului Fiscal Principal de Stat care verifică în ce măsură persoana care a făcut donația o poate argumenta. Sponsorii președintelui Ponderea donațiilor făcute de președinții de raioane socialiști în fondul electoral al lui Igor Dodon din veniturile acestora pentru 2015. Infografic CIJM O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că alegerile prezidențiale din 2016 au fost marcate din nou de un val de donații mai mari decât veniturile obținute de cei care le-au făcut, în timp ce alții se numără printre beneficiarii unor licitații publice. Candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de șef al statului, Igor Dodon, a adunat în șase săptămâni de campanie electorală peste 8,4 milioane de lei, de la circa 360 de susținători. Aproape toți sponsorii candidatului socialist au avut însă grijă să nu depășească suma de 75.000 de lei, prag peste care, conform unei noi prevederi legale, sursa de proveniență a donațiilor făcute urma a fi verificată de Inspectoratul Fiscal. Pentru promovarea electorală a șefului de partid, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale au contribuit financiar 18 din cei 24 de deputați socialiști. Au făcut excepție Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Fiodor Gagauz, Vladimir Odnostalco, Vasile Bolea și Corneliu Furculița. La celălalt pol, deputata socialistă Alla Dolință împreună cu soțul Igor au fost cei mai generoși finanțatori ai campaniei. Aceștia au transferat pe contul electoral al candidatului PSRM 118.600 de lei. Bani în „pușculița” electorală a lui Igor Dodon au intrat și de la consilierii locali și raionali ai partidului. Tonul l-au dat consilierii socialiști din Consiliul Municipal Chișinău. Din 19 consilieri municipali socialiști au făcut donații zece persoane. Alexandr Minizianov, consilier local la Primăria Glodeni, a fost unul dintre cei mai darnici în campania electorală a lui Igor Dodon. Acesta a vărsat în „buzunarul electoral” 107.400 de lei. Printre sponsorii electorali ai lui Igor Dodon se regăsesc și toți cei trei președinți de raioane socialiști. Printre susținătorii lui Dodon în campania electorală se numără și Ghenadie Valuța, preot și președinte al organizației obștești „Pro Ortodoxia”. El a sponsorizat campania liderului socialiștilor cu aproape 50.000 de lei. Referendumul de demitere a lui Chirtoacă, susținut de jurnaliști apropiați PSRM Socialiștii au donat aproape un milion de lei pentru referendumul de demitere a lui Chirtoacă. Potrivit rapoartelor financiare prezentate la CEC, 20 de deputaţi socialişti au făcut donaţii. În rapoartele Partidului Socialiștilor, s-au descoperit ca donatori pentru campania anti-Chirtoacă și câțiva jurnaliști de la instituții apropiate partidului, care spun că au donat zeci de mii de lei din salarii pentru o cauză civică. Astfel, în lista donatorilor Partidului Socialiştilor apar numele a cel puţin zece jurnalişti de la postul NTV Moldova, gestionat de firma Exclusiv Media ce aparține deputatului socialist Corneliu Furculiţă. Printre donatori este şi producătorul NTV Moldova, Sergiu Strungaru, care a recunoscut că a virat pe contul electoral al socialiştilor 7.500 de lei din salariu. Un buget de peste 17 milioane de lei în 2018 Anul trecut, PSRM a declarat un buget de 17.592.613 lei dintre care 7,5 milioane sunt subvenţii de la bugetul de stat. Formaţiunea a adunat 3.980.861 de lei din donaţii. Printre cei mai generoşi donatori se numără Vlad Batrîncea, cu o donaţie de 62.900 lei. Un alt sponsor al socialiştilor în 2018 a fost şi Vasile Bolea, care a scos din bugetul personal 67.600 lei pentru a-şi ajuta partidul. Familia deputatei Alla Dolinţă a donat 87.300 lei. Donaţii generoase au făcut Fiodor Gagauz, Vladimir Ţurcanu şi Zinaida Greceanîi. De remarcat că cele mai grase donaţii au fost depuse de mai mulţi membri de partid în aceeaşi zi, pe data de 23 octombrie 2018. În ziua respectivă Vlad Batrîncea a donat 40.000 lei, Vasile Bolea şi Alla Dolinţă au depus pe conturile partidului câte 41.000 lei, Corneliu Furculiţă - 48.300 lei, în timp ce Zinaida Greceanîi - 55.500 lei. Alte peste șase milioane de lei au venit în bugetul formaţiunii din cotizaţiile plătite de membrii de partid. Lidera partidului, comportament la limita legii Zinaida Greceanîi. Foto: Facebook.com Lidera PSRM, Zinaida Greceanîi, se află în fruntea formaţiunii de când Igor Dodon a obţinut fotoliul de preşedinte al ţării. Perioada în care Greceanîi s-a aflat în funcţia de prim-ministru, în anii 2008 şi 2009, a fost marcată de intransparenţă și administrare defectuoasă a banilor publici, implicare în scheme frauduloase cu energie electrică și favorizarea unor agenţi economici. Ea se face vinovată de cel puțin două dosare pierdute la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din postura de conducător, Greceanîi a amenințat, la 7 aprilie 2009, că vor fi utilizate armele împotriva tinerilor, ieșiți la un protest antiguvernamental. O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice, realizată în 2009, arată că prin alocările din Fondul de rezervă al Guvernului au fost favorizate, între altele, primăriile conduse de comuniști, reprezentanți ai partidului care a promovat-o atunci pe Zinaida Greceanîi. Lidera socialiştilor a intrat în istoria Moldovei ca premierul care a avertizat părinţii, în seara zilei de 7 aprilie 2009, că forţele de ordine vor aplica arma şi asupra copiilor, dacă aceştia vor participa la manifestaţii şi dezordini în masă. „Organizatorii celei mai mari crime planifică să folosească copii și în zilele următoare. Dacă acest lucru va fi admis, jertfele umane vor fi foarte greu de evitat. Poliția va folosi toate mijloacele necesare pentru apărarea constituționalității, inclusiv armele”, a fost mesajul lui Greceanîi. Șase ani mai târziu, în aprilie 2015, Greceanîi a declarat în cadrul unei emisiuni TV că a procedat corect atunci când a declarat în 2009 că „vor fi vărsări de sânge”. Mai multe detalii, aici. Trei socialişti s-au căsătorit fictiv pentru terenuri la Stăuceni Trei candidaţi de pe lista electorală a PSRM au fost protagoniştii unui scandal legat de încheierea unor căsătorii fictive pentru obţinerea unor terenuri de construcţie la Stăuceni, o suburbie a Capitalei. Portalul Deschide.md a scris că în 2011, când încă nu era deputată, Marina Radvan și colegul său de partid, Vladimir Odnostalco, au primit un teren la Stăuceni, fiind căsătoriți. Potrivit unui document al Primăriei Stăuceni, căsătoria celor doi a fost înregistrată în februarie 2011, în aprilie același an le-a fost atribuit terenul, iar la scurt timp cuplul a divorțat. În 2016, Marina Radvan și-a vândut partea sa de teren și a indicat venitul în declarația sa de avere – 104.827 de lei. Şi Vladimir Odnostalco a menționat în declaraţia din 2013 că este coproprietar al unui teren cu o suprafață de aproape patru ari și valoarea cadastrală de 40.000 de lei, bun obținut în 2011 de la Consiliul local Stăuceni. Şi Grigore Novac a primit teren la Stăuceni de aceeași manieră. Potrivit unui document semnat în anul 2015 de secretara Primăriei Stăuceni, „cele trei persoane care fac parte în prezent din Partidul Socialiștilor, conform actelor depuse, erau căsătorite și aveau viza de reședință în comuna Stăuceni”. Centrul Național Anticorupție investighează în prezent, în cadrul unei cauze penale, repartizarea acestor terenuri de către Primăria Stăuceni. Colaj CIJM Laude false cu investiţii străine Foto: stopfals.md Socialiştii au ieşit în evidenţă şi datorită modului în care au încercat să îşi atribuie merite străine în realizatea unor proiecte de investiţii. Astfel, Igor Dodon s-a lăudat la finele anului trecut că un centru sportiv din Taraclia ar fi fost inaugurat cu sprijinul fundaţiei de caritate „Din Suflet”, patronată de prima doamnă. Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Preşedinţiei se spune că „Șeful statului a participat la ceremonia de inaugurare a unui Centru sportiv și de recreere din Taraclia”, în care se menționează că Igor Dodon „a subliniat că centrul respectiv a fost renovat cu surse financiare din bugetul local și cu suportul Fundației de Binefacere „Din Suflet”, patronată de Prima Doamnă a țării”. Reporterii portalului Stopfals, administrat de Asociaţia Presei Independente, au dezvăluit că fundaţia Galinei Dodon nu a investit niciun leu în acest proiect de infrastructură. Într-un răspuns oficial, oferit pentru Stopfals de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, se arată că „Bugetul pentru renovarea și modernizarea Centrului sportiv și de recreere de tip închis din orașul Taraclia este de 4.202.115 lei, fiind acoperit în proporție de 3.601.000 lei de bugetul Consiliului Raional Taraclia; 601.115 lei de programul „Susţinerea Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în UTA Găgăuzia şi Taraclia”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD”. Dodon s-a lăudat şi anterior cu proiecte în implementarea cărora nu a avut niciun merit. În februarie 2017, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, el a spus că a donat peste o sută de mii de lei pentru grădiniţa din localitatea sa de baştină – satul Sadova, raionul Călăraşi. Portalul Stopfals a arătat atunci că grădiniţa a fost renovată cu sprijinul Guvernului României, astfel încât nici Igor Dodon, nici alți investitori apropiați acestuia nu au donat bani sau bunuri grădiniței din localitate. Despre modul în care PSRM îşi atribuie merite străine a scris şi Promo-LEX. „În perioada preelectorală PSRM și-a atribuit proiecte adoptate și implementate din banii publici de către Consiliul Municipal Chișinău. S-a constatat utilizarea resurselor administrative prin atribuirea de către partid a proiectelor adoptate și implementate din banii publici de către Consiliul Municipal Chișinău (planificate în bugetul municipal pentru anul 2018): reparația grădinițelor și școlilor din mun. Chișinău; instalarea terenurilor de workout în mun. Chișinău (cu echipamente de antrenament sportiv); amenajarea terenurilor de joacă și a curților. Valorile tradiţionale şi discursul de ură Vlad Batrîncea. Foto: Facebook.com Vlad Batrîncea, numărul doi pe lista socialiştilor pe circumscripţia naţională, s-a evidențiat printr-un comportament agresiv, cu accente șovine și xenophobe la adresa românilor. Un episod de acest gen a fost a înregistrat chiar în Parlamentul Republicii Moldova, atunci când, la 10 martie 2016, a rupt harta României, motivând că în școală se învață istoria României, și nu cea a Moldovei. În februarie 2015, Batrîncea a lansat o iniațiativă legislativă care ar interzice demnitarilor să dețină dublă cetățenie, mai precis cea românească, deși mai mulți colegi de-ai săi de fracțiune dețin cetățenia României. Într-un raport al asociației „Genderoc-M”, se spune că opt deputați ai PSRM au inițiat un proiect de modificare a unei legi privind protecția copiilor în care autorii defineau homosexualitatea ca pe „o perversiune sexuală, care constituie o atracție sexuală față de indivizi de același sex; pederastie, inversiune sexuală”. Ion Ceban a declarat în câteva rânduri că va interzice marșurile comunității gay. Acest discurs a fost preluat de la fostul președinte al PSRM – Igor Dodon, care după victoria de la alegerile prezidențiale a declarat că în calitate de președinte nu va putea reprezenta comunitatea gay. Un alt reprezentant PSRM, Vlad Batrîncea, după Marșul „Fără Frică” organizat de Centrul de Informații GENDERDOC-M, printr-o postare pe Facebook, a declarat: „Ответственность лежит не только и не столько на ЛГБТ, решивших, что можно перекрыть центр столицы православного государства, и устроить парад пропаганды извращенного меньшинства...” „Deputatul a condamnat autorizarea desfășurării marșului de către autorități, instigând astfel la încălcarea libertății întrunirilor și a utilizat fraze ofensatoare: „minoritate perversă”, „bacanală”, promovând astfel public intoleranța față de persoanele LGBT”, se arată într-un raport Promo-Lex. Socialiştii s-au remarcat prin discurs de ură şi la adresa unioniștilor. Igor Dodon a amplasat mai multe panouri publicitare cu mesajul: „Unionismul trece, patria rămâne”. Câteva săptămâni mai târziu, pe o reţea socială a apărut pagina cu denumirea „Unionizmul Trece Patria Rămîne”, care a promovat expres ura față de unioniști de-a lungul mai multor postări. O imagine simbolică cu o persoană care atârnă pe un ștreang și pe care este amplasată inscripția „UNIREA” este însoțită de o descriere în limba rusă, potrivit căreia același lucru – spânzurătoarea – îi așteaptă pe „fasciștii unioniști” după alegerile parlamentare. Postarea a atras atenția mass-mediei. În raportul Promo-LEX se arată că președintele Igor Dodon a utilizat cel mai des discursul de ură, dar și alte forme de promovare publică a intoleranței. Ion Ceban, Vald Batrîncea şi Vasile Bolea se numără printre politicienii care recurd frecvent la discurs de ură. Mass-media din buzunarul PSRM Firma Exclusiv Media SRL îl are ca fondator pe deputatul PSRM Corneliu Furculiţă. Aceeaşi firmă editează ziarul de limbă rusă „Argumenti i Fakti”. Centrul de Investigaţii Jurnalistice scotea la iveală într-o anchetă realizată în parteneriat cu Ziarul de Gardă că, în 2014, singurul fondator al firmei era Veaceslav Anghel, originar din Sadova, Călăraşi, localitatea de baştină a liderului PSRM. La Exclusiv Media SRL este angajată şi Galina, soţia lui Igor Dodon, dar şi Ludmila, soţia lui Corneliu Furculiţă. Curios este şi faptul că, deşi anterior era pe numele lui Veaceslav Agache, firma îşi avea sediul într-un apartament al soţilor Furculiţă de pe strada Asachi din Capitală. În decembrie 2015, firma Exclusiv Media a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) o licență de emisie pentru postul NTV Moldova, ce va dufuza emisiunile NTV din Rusia, un post apropiat Kremlinului. Deși initial membrii CCA au respins proiectul, la distanța de o săptămână acesta a fost totuși aprobat. De-a lungul timpului, jurnaliștii au descoperit că mai multe posturi TV sunt conectate la Partidul Socialiștilor. Bunăoară Accent TV are ca fondator o firmă din Federaţia Rusă, condusă de Vadim Ciubara, despre care RISE Moldova a scris că este consilierul „din umbra” al lui Igor Dodon „În Rusia, Ciubara este proprietarul Media Invest Service (Медиа Инвест Сервис OOO – denumire originală). Această companie este acționar unic al Telesistem TV SRL, înregistrată în Republica Moldova. Cea din urmă societate este proprietara postului de televiziune Accent TV, al cărui beneficiar este Vadim Ciubara. În același timp, Exclusiv Media SRL a virat 2,5 milioane de lei în conturile Telesistem TV SRL, în baza unui contract încheiat în 2016. Și în 2015, Telesistem TV SRL a primit 300.000 lei de la Exclusiv Media SRL. În plus, potrivit Rapoartelor PSRM pentru 2015, în campania electorală pentru alegerile locale, Telesistem TV SRL a încasat peste 250.000 de lei de la PSRM pentru servicii de publicitate, iar ziarul de partid „Socialiștii” promovează pe prima pagină postul de Televiziune Accent TV drept „primul post TV de opoziție””, se arată în investigația RISE Moldova. În decembrie 2016, compania Exclusiv Media SRL a primit licență pentru încă un post de televiziune. Decizia a fost luată de membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului în ultima ședință din anul 2016. Potrivit CCA, postul de televiziune Exclusiv TV își va difuza serviciul de programe prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară. Totodată, el va deține dreptul de retransmisie a postului rusesc TNT. „Au plimbat” banii dintr-un buzunar în altul Într-o anchetă din noiembrie 2016, reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice arătau că Igor Dodon a cheltuit pentru campania electorală 8.427.771 de lei. Aproape toți banii au fost plătiți pentru publicitate, dintre care majoritatea au fost dați instituțiilor media afiliate socialiștilor. „La postul de televiziune NTV și ziarul de limbă rusă „Argumenti i Fakti” au ajuns în total aproape 1,3 milioane de lei. La Accent TV, un alt post apropiat Partidului Socialiștilor, au ajuns 246.000 de lei. Aproape un milion de lei a costat întreținerea ziarului „Socialiștii”, fondat de PSRM. Ultimele trei ediții ale publicației - din septembrie, octombrie și noiembrie - au fost tipărite în peste 300.000 de exemplare. Cele mai importante cheltuieli ale lui Igor Dodon în campania electorală. Infografic: CIJM „Soluția” PSRM O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice din octombrie 2016 arată că în Campaniile electorale fundațiile de caritate conectate la anumiți politicieni se activizează. „Pentru a atrage votul alegătorilor, politicenii-filantropi pompează sume uriașe de bani, necontabilizate de CEC, adică fără ca cineva să ceară socoteală despre proveniența surselor financiare. Efectul electoral al acestor campanii organizate de fundații de caritate este mare, susțin experții. Reprezentanții CEC afirmă că pentru astfel de cazuri nu există restricții legale”, scriau jurnaliștii. Ei făceau trimitere și la fundația de caritate „Soluția”, fondată de ex-liderul formațiunii, Igor Dodon, în 2011, cu puţin timp înainte ca politicianul să anunțe că părăseşte fracţiunea PCRM. Activă în trecut, în 2016 „Soluția” a trecut în umbră. „În schimb politicianul continuă să promoveze campania națională „Iubesc Moldova”, înregistrată ca asociație obștească „patriotică”, pe care a lansat-o în aprilie 2011, încă pe când făcea parte din echipa PCRM și prin care îndeamnă cetățenii, prin spoturi video și panouri publicitare, să se autoidentifice drept moldoveni”, se mai arată în investigație.