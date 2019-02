Grant de 10 milioane de euro din partea României pentru curățarea râului Bâc

08:30

LIVE // Ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău You may also like Blogger, despre încercările lui Năstase de a-și face PR la orice pas: „Următoarea imagine pe care o aștept de la trust este ”Andrei Năstase, surprins la WC” Agenţia Turismului are un nou vicedirector general Incident la Orhei // S-a ales cu arsuri după ce a fost stropit cu o substanță chimică necunoscută ATENŢIE! Au fost prinşi patru tineri care FALSIFICAU lei moldoveneşti şi îi PLASAU în magazine Chișinăul va avea în...