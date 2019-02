A avut loc a 7-a ediție a turneului „Invită Nicolae Grehov”

11:20

În luna februarie, tradițional, are loc Campionatul European la Karate do rezervat cadeților, juniorilor și Under 21. În acest an, evenimentul a fost găzduit de orașul danez Aalborg, reunind 1092 de sportivi din 51 de națiuni. Rodion Onciulenco a ocupat locul 7 la kumite U-21, categoria 75 kg, iar Alexandr Lenschii – locul 9 la … Articolul Clasare în top 10 la Europenele de tineret la Karate Do WKF apare prima dată în Olympic Moldova.