TRAGEDIE la Florești! Doi copii au decedat, după ce un televizor a explodat

Premieră în medicina din ţara noastră. Un grup de chirurgi moldoveni şi de peste Prut au efectuat prima operaţie de transplant de ficat la un copil din Moldova. Pacienta este o fetiţă de nouă ani, cu numele Sabrina. Ea a fost diagnosticată cu sindromul Budd-Chiari, o boală rară, care afectează...