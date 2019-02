Hey, cei faci marți, 19 februarie? Vezi ce evenimente ți-a pregătit echipa #diez

10:15

Pentru că orice Star Wars trebuie să aibă „Return of the Jedi”, iar orice „Lord of the Rings” trebuie să aibă „The return of the King”, așa și seria noastră ar trebui să aibă în continuare și un sfârșit, și anume, partea a treia. În ultima săptămână înainte de alegeri vă prezentăm cea de a treia parte a ceea ce am numit noi „#DIEZPRE Alegerile Noastre”. De această dată vorbim despre 2010 și 2014, despre Alians, despre Plahotniuc și despre ce s-a întâmplat cu țărișoara noastră. Articolul (video) #Diezpre Aliansuri. Cum s-au desfășurat alegerile din anii 2010 și 2014 în Moldova apare prima dată în #diez.