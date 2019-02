Condiţii mai bune pentru Ansamblul „JOC”

16:00

Candidatul independent de pe circumscripția nr.51 SUA Canada, Viorel Savva, a anunțat într-un live pe Facebook că se retrage din cursa electorală. „M-am retras din cursa electorală. Decizia mea este irevocabilă”, a spus Savva. „Eu am avut dreptul să candidez? Am avut. Eu am riscat cînd m-am întors în țară și m-am înregistrat în cursa electorală? Am riscat”. „Nu am avut nevoie de show-ul acesta, ca