Tudor Ulianovschi și Ana Birchall au discutat despre aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre R. Moldova şi România

Piesa "On a Sunday", interpretată de Ester Peony, a câştigat selecţia naţională pentru a reprezenta România la concursul Eurovision care va avea loc în luna mai la Tel Aviv, în Israel. Melodia câştigătoare a adunat un total de 65 de puncte din partea juriului. • Reprezentanta României va urca pe scenă în data de 16 mai, în cea de-a doua semifinală a competiției. Tot în a doua semifinală va evolua și melodia țării noastre. Marea finală va avea loc pe 18 mai. În acest an, 28 de interpreți și-a an...