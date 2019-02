Moldoveancă rănită în Israel

08:20

Un steag al Rusiei a fost agăţat pentru scurt timp pe schelele de la catedrala din Salisbury, la un an după ce fostul spion rus Sergei Skripal şi fiica sa au fost otrăviţi cu Novichok în oraş, The Guardian. Steagul a fost dat jos, duminică, după ce personalul catedralei a aflat de incident. Se crede că cineva a urcat pe schelă şi l-a plasat acolo în timpul nopţii. Pe 4 martie se împlineşte un an de la atacul asupra lui Skripal. Skripal şi fiica sa, Iulia, au fost găsiţi inconştienţi, pe o bancă...