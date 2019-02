Sosirea ambulanței va fi mai rapidă prin noua aplicație 112

18:20

Un nou pod pietonal peste calea ferată din Strășeni a fost instalat astăzi. Proiectul a fost realizat cu suportul financiar al Guvernului și cu implicarea nemijlocită a premierului Pavel Filip, scrie dinstraseni.md. “O veste bună pentru locuitorii municipiului Strășeni. A fost instalată pasarela din oraș. Am inspectat lucrările acum o lună și am cerut responsabililor urgentarea acestora. Iată că imediat ce timpul a permis, muncitorii au montat-o. Mulțumesc celor care au muncit în ritm alert în c...