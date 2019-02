4 motive pentru care copiii născuți în februarie sunt speciali

14:40

O dezbatere despre momentul ideal pentru o femeie gravidă să aibă parte de naștere indusă a avut rezultate surprinzătoare. Dezbaterea a avut loc la o întâlnire a American College of Obstetricians and Gynecologists, potrivit www.netmums.com. Errol Norwitz, șef al catedrei de Obstetrică și Ginecologie de la Tufts University School of Medicine, și Charles Lockwood, decan al Morsani College of Medicine at the University of South Florida, au fost solicitați să își prezinte punctele de vedere legate d...