(foto) Artista ucraineană, Olga Kamenetskaya, oferă carismă păpușilor fără viață. Cum arată operele de artă a tinerei

Echipa formată din make-up artistele din Moldova Iana Svarisciuc și Aliona Chiron au obținut locul I la categoria „Cea mai bună imagine de nuntă" la concursul internațional „Dress of the World". Concursul a fost organizat de Congresul Mondial de frumuseţe din Baku, pe 10 februarie.